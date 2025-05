Tirolsko jezero Achensee

Gorsko jezero so pred 20.000 leti ustvarili ledeniki. Tirolci ga ljubkovalno imenujejo svoje „morje“, saj se nahaja med gorovjem Karwendel in Brandenberškimi Alpami. Njegova površina je smaragdno zelena, njegova čistost pa legendarna: V globino lahko vidite do 10 metrov, tako čista je voda jezera Achensee. Vse vrste vodnih športov, deskanje in jadranje, so pravi užitek. Območje jezera ponuja vse, kar obljublja lahkotnost in živahnost: Jezerske in gorske etape za uživaško kolesarjenje in gorsko kolesarjenje, gore, planine in travnike za pohodništvo ter pustolovski park.

In če se želite sprostiti, se odpravite na izlet z zgodovinsko železnico Achenseebahn. Nostalgična parna zobata železnica popelje goste iz Jenbacha do jezera Achensee – in to v poletnih mesecih že od leta 1889.