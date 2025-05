Gorsko jezero, ki so ga pred 20.000 leti ustvarili ogromni ledeniki, leži veličastno med gorovjem Karwendel in Brandenberškimi Alpami.

Poletne sanje ob jezeru Achensee

Vpeto med veličastne vrhove gorovja Karwendel in Rofangebirge jezero Achensee očara svoje obiskovalce s kristalno čisto vodo in impresivno naravno pokrajino. Tu pihlja svež veter, ki valovi po gladini in pričara občutek neokrnjene svobode. Jutra ob jezeru Achensee se pogosto začnejo z lahkotnim megličnim plaščem, ki leži nad vodo in ustvarja skrivnostno vzdušje. Tisti, ki vstajajo zgodaj, uživajo v miru ob kanujski turi ali osvežujočem skoku v hladno vodo.

Čez dan pohodnike in gorske kolesarje vlečejo in mamijo okoliške gore, kjer dobro označene poti vodijo skozi cvetoče planinske travnike in goste gozdove. Tisti, ki si želijo oddiha, se ustavijo v tradicionalnih tirolskih gostiščih na nabrežju, kjer jih pričakajo specialitete, kot so lokalne postrvi ali okusni narezki. Udobne sončne terase so pravi kraj za uživanje ob pogledu na gorsko kuliso in bleščeče jezero.

Popoldne prinašajo kopališča v Maurachu in Pertisau prijetno osvežitev. Družine tu najdejo vse, kar si srce poželi: travnate površine, igrišča in kristalno čisto vodo. Za tiste, ki hrepenijo po dogodivščini, so na voljo možnosti za vodne športe, kot so jadranje, windsurfing ali supanje, ki dvignejo srčni utrip.

Zvečer, ko sonce zaide za gore in se nebo obarva v tople barve, se naseli prijeten mir. Sprehod ob nabrežju ali prijetna vožnja z ladjico sta popoln zaključek doživetega dne. Topli poletni večeri vas vabijo k upočasnitvi in sprostitvi ob pogledu na zvezdnato nebo ter k popolnemu uživanju v mirnem vzdušju jezera Achensee.

Ob jezeru Achensee se narava, avantura in sprostitev združujejo v edinstveno doživetje, ki vsak trenutek naredi nepozaben. Tukaj najdejo obiskovalci poleg sprostitve tudi navdih in lepoto, kar lahko ponudijo le tirolske Alpe.