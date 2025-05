Kristali, umetnost in čudenje: V Kristalnih svetovih Swarovski v Wattensu se oblikovanje, narava in fantazija združijo v bleščečo izkušnjo za vse čute.

Ob 100. obletnici podjetja Swarovski je ustanoviteljska družina umetniku Andréju Hellerju naročila, naj oblikuje svet doživetij, ki daleč presega tradicionalni muzej. Heller je uresničil vizijo: Fantazijski svet, v katerem se umetnost in tehnologija presenetljivo združita.

Njegov vodilni motiv – 17 metrov visok velikan – postane ikonični varuh čudežnih soban. Velikan je izum Andréja Hellerja – mitska figura, ki je nekoč potovala po svetu, da bi zbirala zaklade znanja in umetnosti. V Wattensu se je naselil in varuje svoje čudeže v podzemnih sobanah – kot simbol radovednosti, domišljije in občudovanja lepote. Za to je bil navdihnjen pri zgodovinski umetniški in čudežni sobi v palači Ambras pri Innsbrucku. Nadvojvoda Ferdinand II., Habsburžan z izrazito strastjo do zbiranja, je tukaj v 16. stoletju ustvaril edinstveno zbirko, ki danes velja za prvo muzejsko zbirko na svetu. Čudežna soba palače Ambras je združevala eksotično, dragoceno, znanstveno in čudno: od naravnih čudes do tehničnih aparatov in filigranskih obdelav – odsev sveta v vsej njegovi raznolikosti, radovednosti in lepoti.

Heller reinterpretira ta renesančni koncept. Čudežne komore so odri mednarodnih umetnikov, kot so Salvador Dalí, Yayoi Kusama in Brian Eno. Včasih so poetične, včasih sprijene, vedno pa presenetljive – kristal spremenijo v živi medij.

Tu ne boste naleteli le na kristale Swarovski, temveč tudi na poseben odnos do umetnosti in narave. Kristalni svetovi Swarovski so kraj, kjer je temeljna ideja Daniela Swarovskega postala otipljiva: Kristal ni le material, temveč tudi spodbuda za ustvarjalni razvoj. Tu se tirolska prizemljenost sreča z mednarodno avantgardo.