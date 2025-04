Najlepše znamenitosti na Tirolskem

Izleti v mesta in okolico Naravna doživetja na Tirolskem

Kristalni svetovi Swarovski: Edinstven kraj domišljije

Kristalni svetovi Swarovski v Wattensu so izjemna izletniška destinacija, ki na osupljiv način predstavlja očarljivost in briljantnost kristalov Swarovski. Obiskovalce pričakuje očarljiv svet umetniških instalacij in bleščečih čudežnih sob.

Poleg umetniških vrhuncev prostoren vrt z bleščečim vrtiljakom in sodobnim igralnim svetom ponuja doživetje za vso družino. Ikonični 'velikan' je osrednji del kompleksa in ga obkrožajo dela velikih imen iz umetnosti, oblikovanja in arhitekture, ki predstavljajo svoje lastne interpretacije kristala. Zaradi delavnic in prireditev so Kristalni svetovi poseben kraj tudi za otroke. S svojo mešanico sodobne umetnosti, tradicije in inovacij so Kristalni svetovi Swarovski impresivna destinacija skozi vse leto – ne glede na vreme.