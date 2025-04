Pasovi trstičja, slane luže in travniki v narodnem parku se izmenjujejo z vinogradi in sončnimi kopališči: Tukaj naravni raj sreča t. i. Lebensgefühl.

Ptičji raj in prostranost: Čar Nežiderskega jezera

Edinstveno stepsko jezero, katerega plitva, s trstjem obdana voda daje občutek prostranosti in miru. Za razliko od alpskih jezer Avstrije privlači Nežidersko jezero obiskovalce s svojo odprto, na videz skoraj neskončno pokrajino. Obkrožajo ga griči in vinogradi. Lepo je tukaj. Mirno in spokojno. Tukaj dopustniki doživijo mešanico narave in kulture: Gradiščanska je regija, znana po svojih odličnih vinih – prijetne restavracije tik ob jezeru so zato idealne za sproščujoč večerni koktajl oz. pijačo ob sončnem zahodu.

Če imate raje kaj bolj aktivnega, lahko izkoristite dobro urejene poti za kolesarjenje ali se podate na jadranje in surfanje v pogosto idealnih vetrovnih razmerah.

Opazovanje ptic v narodnem parku

Nekaj šelestečih travnih šopkov ga napove. In nato se pojavi bela ptičja glava z drznim grebenom in pogleda naravnost proti spektivu – natančnemu daljnogledu, s katerim lahko opazujemo vsako podrobnost: To je priba, ki vsako pomlad gnezdi na močvirnatih travnikih ob obali Nežiderskega jezera .

Opazovalci ptic v narodnem parku Nežidersko jezero-Seewinkel so previdni in tihi. Tišina, potrpežljivost in koncentracija so del profesionalno vodenih „safarijev za opazovanje ptic“. Tukaj se odvija ena igra narave za drugo. Kajti velika je verjetnost, da pod vodstvom usposobljenih čuvajev narodnega parka opazite nekaj od 340 vrst ptic gradiščanskega stepskega jezera. Takšne raznolikosti, kot je v celinski Evropi, ni nikjer.