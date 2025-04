Za Vrbsko jezero na Koroškem je značilna fascinantna turkizna barva in poseben pridih, zaradi katerega je regija tako privlačna. Jezero, obdano s slikovito pokrajino, ponuja submediteransko podnebje z blagimi temperaturami in sončnimi dnevi. Regija okoli Vrbskega jezera (nem. Wörthersee) je znana po svoji toplini in veselju do življenja, kar se odraža v širokem naboru prostočasnih dejavnosti: kopanje zjutraj, sveže ribe v eni od restavracij ob jezeru v času kosila in popoldanska vožnja s kolesom skozi zgodovinske vile in slikovita mesta, kot je Poreče. Kulinarični užitki, od regionalnih rib do osvežilnih koktajlov, odlično dopolnjujejo program dobrega počutja. Vrbsko jezero (nem. Wörthersee) ne privablja številnih obiskovalcev le poleti, temveč navdušuje s svojo naravno lepoto in pestrimi aktivnostmi tudi spomladi, jeseni in pozimi. Naj bo plavanje, jadranje, pohodništvo ali preprosto sproščanje – Vrbsko jezero (nem. Wörthersee) ponuja pravo doživetje za vsak okus.