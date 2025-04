S karticami ugodnosti zveznih dežel, regij in mest so znamenitosti, prireditve in javni prevoz brezplačni ali močno znižani.

Kartice ugodnosti so deloma brezplačno na voljo ob rezervaciji preko ene od sodelujočih nastanitev in s tem nočitveni gostje koristijo številne ugodnosti. Običajno se kartica ugodnosti izroči neposredno v nastanitvi ali v lokalni turistični pisarni. Nekatere kartice so plačljive. Kartice zveznih dežel in regij ponujajo vrsto zanimivih ponudb na različnih področjih: Od glavnih atrakcij in znamenitosti do ponudb za prosti čas in pustolovščine, pa vse do brezplačne ali znižane uporabe javnega prevoza in žičnic. Zlasti za družine so kartice zveznih dežel privlačen bonus za počitnice. Številne prostočasne aktivnosti navdihujejo k pestrosti programa.