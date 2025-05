Najlepše destinacije v Avstriji so sestavljene iz pokrajinsko različnih regij ter mest z znamenitostmi, kulturo in arhitekturo.

Avstrija je čista raznolikost: Od ledeniških gorskih vrhov in alpskih travnikov do kristalno čistih kopalnih jezer in gostih gozdov ter slikovitih vinogradov in rečnih ravnic – tukaj se narava in kultura srečata na edinstven način. Vsaka od devetih zveznih dežel ponuja osupljive pokrajine in mesta, ki združujejo zgodovino in sodobno arhitekturo.



Ne glede na to, ali iščete t. i. avstrijski Lebensgefüh v gorah ali želite doživeti mestni utrip v deželnih prestolnicah – Avstrija je dežela, ki je primerna za vsak okus. Tu lahko preživite sproščujoče dneve ob jezeru, se povzpnete na vrhove ali se potopite v bogato kulturno dogajanje s koncerti, muzeji in festivali. Zaradi posebne topografije si lahko potovanje organizirate povsem po svojih željah. Ne glede na to, ali uživate v miru narave ali raziskujete raznolikost mest – Avstrija vas bo navdihnila in ganila s svojo lepoto in občutkom do življenja.