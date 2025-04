Dunaj je mešanica arhitekture, glasbe in prijaznega šarma. Mesto, ki navdihuje s staro in novo avantgardo, najbolje pa je, da ga osvojite v ritmu valčka.

Dunaj: Eno izmed najbolj prijetnih mest za življenje na svetu!

Če se s hriba Kahlenberg ozrete proti Donavi, lahko Dunaj začutite z vsemi čuti. Vidijo se vinogradi, za katerimi se blešči arhitekturna dediščina srednjeevropske metropole. Tukaj se je skoraj pol tisočletja pisala svetovna zgodovina. In seveda tudi zgodovina umetnosti.

Dunaj ima nedotaknjeno zgodovinsko mestno podobo kot skoraj nobeno drugo večje mesto, saj so zanj značilne veličastne in razkošne stavbe iz baroka in časa nastanka države. Na vožnji po dunajski ulici Ringstraße boste šli mimo Državne opere, Umetnostnega in Prirodoslovnega muzeja, parlamenta, gledališča Burgtheatera in mestne hiše.

V samem središču mesta vas bo gotska stolnica sv. Štefana (nem. Stephansdom) popeljala v del srednjega veka s svojo senco. Gradovi in parki iz časa Habsburžanov – palača Schönbrunn z Gloriette in živalskim vrtom, palača Belvedere, ogromni kompleks zgradb palače Hofburg s cesarskimi apartmaji, muzejem Sisi in zbirko srebra – dajejo mestu cesarski videz, ki ga bogatijo čudovite stavbe iz obdobja secesije.

Kakovost življenja za uživače

„Dunaj, Dunaj, samo ti / naj boš vedno mesto mojih sanj”. Znana dunajska pesem izraža z besedami tisto, kar je kanadsko-ameriška svetovalna agencija uradno potrdila: Dunaj je čudovito mesto, z izjemno visoko kakovostjo življenja – Dunaj sodi med najbolj prijetna mesta za življenje na svetu.