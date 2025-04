Že samo ime zveni kot glasba: Dunajski filharmoniki. Orkester že več kot 180 let navdušuje svet z melodijami, ki se dotaknejo src.

Uro rojstva je orkester doživel leta 1842 z "velikim koncertom", ki je bil odigran pod imenom "filharmonična akademija". Pred tem nastopom na Dunaju ni bilo koncertnega orkestra, sestavljenega izključno iz profesionalnih glasbenikov, čeprav je bila želja po simfoničnih nastopih velika. To je pomenilo, da je bilo treba za vsako predstavo sestaviti nove zasedbe. Od takrat glasbeniki orkestra prihajajo iz ansambla Dunajske državne opere in to je ostalo nespremenjeno do danes.

Orkester nastopa kot operni in koncertni orkester ter navdušuje občinstvo po vsem svetu, bodisi v Dunajski operi, Musikvereinu bodisi na mednarodnih odrih. V poletnih mesecih Dunajski filharmoniki nastopajo tudi na dogodkih na prostem, kot je Salzburški festival, ki prinašajo glasbo v izjemna okolja.

Redkokateri drug orkester je tako trajno in tesno povezan z zgodovino in tradicijo evropske klasične glasbe kot Dunajski filharmoniki. Od samega začetka krojijo svetovno glasbeno dogajanje. Še danes je "dunajski zvok" tisti, ki ga izvajalci in dirigenti poudarjajo kot izjemno kvalitetno lastnost orkestra. Toda Dunajski filharmoniki so več kot le orkester – utelešajo dunajski odnos do življenja.