Glasba je v Avstriji že od nekdaj zelo cenjena. Tu so se rodili veliki skladatelji, nastala so svetovno znana dela in ljudje tu resnično ljubijo glasbo.

Avstrija – dežela glasbe Avstrija ima globoko zgodovinsko in kulturno povezavo z glasbo. Tukaj glasba ni le umetniška oblika na najvišji ravni, ampak je uživanje v glasbi tudi način življenja in pomemben del identitete. Predvsem Dunaj – kot "svetovna glasbena prestolnica" – vodi glavni takt, ko gre za mednarodno prepoznavnost. Glasba v Avstriji igra vse melodije V Salzburgu vsako leto poteka znameniti Salzburški festival, ob Bodenskem jezeru na Predarlskem pa vsako poletje odmeva festival Bregenz. Operne, gledališke in koncertne predstave privabljajo ljudi z najvišjimi glasbenimi pričakovanji. Ljudje uživajo v živahnosti preteklih obdobij, prav tako kot v sodobni dobi: bodisi na glasbenem festivalu Grafenegg ali jazz festivalu v Saalfeldnu. Prav tako ima pomembno vlogo pristna ljudska glasba, kjer so zvoki jodlanja in t. i. "Stubenmusik" globoko zakoreninjeni v alpskih regijah.