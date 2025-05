Ekologija sreča umetnost: Dunajski umetnik in arhitekt je z organskimi oblikami in vizijami varstva okolja ubral nove poti.

Friedensreich Hundertwasser je bil umetnik, arhitekt in okoljevarstvenik. Že zgodaj je izstopal z izjemnim čutom za barve in oblike. Kljub grozotam druge svetovne vojne je kot deček risal in slikal pravljične pokrajine s sijočimi barvami, čudovitimi gozdovi in rajskimi svetovi. Po kratkem študiju na Dunajski akademiji je v 50. letih razvil svoj prepoznavni slog: organske oblike, žareče barve in spiralo kot osrednji motiv. Od 70. let naprej se je intenzivneje posvečal arhitekturi, ustvaril več kot 40 zgradb po svetu in se zavzemal za ozelenitev streh, „najemnike dreves“ in naravi prijazno gradnjo.

Hundertwasser je umetnost videl kot življenjsko filozofijo

Trajnost zanj ni bila modna muha, temveč življenjsko načelo: Umetnik je živel precej skromno, uporabljal je obnovljive vire energije in razvijal alternativne koncepte recikliranja po načelih trajnosti, še preden je to postalo trend. Na svojih potovanjih je zasadil okoli 100.000 dreves, v svojih zatočiščih je uporabljal vodno in sončno energijo, nameščal humusne toalete in biotope. Številne plakate je oblikoval v podporo organizacijam, kot sta Greenpeace in družba Jacques-Cousteau. Veliko svojih barv je Hundertwasser pripravljal po lastnih recepturah in se temeljito ukvarjal z vprašanjem človekovega mesta v krogu narave – vse do svoje smrti leta 2000, ko je po lastni želji v Novi Zelandiji našel svoj zadnji počitek pod drevesom.