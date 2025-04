Znane osebnosti iz Avstrije

Sledenje življenju in delu ljudi, ki so ustvarili velike stvari, je zelo navdihujoče. V Avstriji je za to veliko zanimivih krajev in lokacij.

Skozi zgodovino je Avstrija ustvarila številne osebnosti, ki so pustile nepozabne sledi v umetnosti, glasbi, literaturi in politiki. Življenje cesarice Elizabete je še danes zanimivo – in ga lahko raziskujete v palači Schönbrunn in na drugih krajih. Habsburžani so skozi stoletja oblikovali evropska dogajanja, njihova zgodovina pa oživi v Umetnostnozgodovinskem muzeju in palači Hofburg.

Glasbeni geniji, kot so Mozart, Schubert, Liszt in Bruckner, so spremenili zgodovino glasbe – njihova dela lahko slišite v številnih drugih kulturnih središčih. Na področju umetnosti so Gustav Klimt, Egon Schiele in Friedensreich Hundertwasser naredili vtis, kar si lahko ogledate v palači Belvedere in muzeju Leopold. Literarni velikani, kot sta Thomas Bernhard in Peter Rosegger, pa so vsak na svoj način zapustili globok vpogled v avstrijsko dušo.