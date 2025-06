Ali ste vedeli, da ...?

Ne glede na to, koliko narodov je avstrijsko-ogrska monarhija združevala pos svojim dvojnim orlom, je bil cesar Franc Jožef pri izbiri hrane zelo avtohton in regionalno usmerjen. Poleg ali bolje rečeno po kuhani govedini je oboževal preprosta testa iz jajc, moke, mleke in malo sladkorja, kot je recimo puhasti cesarski praženec. Verjetno nikoli ne bo jasno, ali je zato res kriva ponesrečena, strgana omleta ali krepka malica, ki jo najdete postreženo na mizah planašrjev. Niti ni treba. Najpomembnejše je, da je recept prišel do nas.