Recepti iz Avstrije

Razmišljanje izven okvirov ter izopolniti in oplemeniti okusne jedi z regionalnimi specialitetami je strast, ki jo Avstrijci z veseljem delimo.

Recepti in regionalne specialitete so simbol njihove države izvora. Razkrivajo veliko o duši dežele in njeni odprtosti do drugih kultur.

Združevanje različnih vplivov, ki se kažejo v jedeh na jedilniku in jih danes razumemo oz. dojemamo kot avstrijske specialitete, brez medkulturnega dialoga ne bi bilo mogoče. In prav Avstrijci so mojstri v tem, da različne kulturne vplive prinesejo na krožnik.