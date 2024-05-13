Korak 1

Rostbif ob robovih nekajkrat zarežite in mehko potolčite. Na obeh straneh ga začinite s soljo in poprom ter pomočite v moko. Šalotke oz. čebulo narežite na fine trakove. V ponvi segrejte nekaj maščobe, nanjo položite meso s pomokano stranjo navzdol in na visoki temperaturi na hitro popecite. Meso obrnite in ga pecite približno 2 minuti še na drugi strani, nato pa ga premestite v namaščeno ponev za dušenje s pokrovom ali v negorljiv lonec.