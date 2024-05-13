Esterházy rostbif
Esterházy rostbif, dušeno jed z govejim mesom, smo dobili zahvaljujoč veličastni dinastiji Esterházy. Predstavljamo vam preprost recept za gurmane.
Priprava
- Čas priprave: 70 min.
- 4 Porcije
Rostbif ob robovih nekajkrat zarežite in mehko potolčite. Na obeh straneh ga začinite s soljo in poprom ter pomočite v moko. Šalotke oz. čebulo narežite na fine trakove. V ponvi segrejte nekaj maščobe, nanjo položite meso s pomokano stranjo navzdol in na visoki temperaturi na hitro popecite. Meso obrnite in ga pecite približno 2 minuti še na drugi strani, nato pa ga premestite v namaščeno ponev za dušenje s pokrovom ali v negorljiv lonec.
Šalotke svetlo popecite v preostanku olja, v katerem ste pekli meso, in pri tem po potrebi dodatno spenite več masla. Dolijte nekaj goveje juhe ali vode, pustite zavreti ter porazdelite omako po kosih mesa. Po potrebi dolijte več tekočine. Meso dušite do mehkega na nizki temperaturi ali v predčasno ogreti pečici pri 180 °C 60–90 minut. Med dušenjem meso občasno obrnite in po potrebi dolijte juho.
Medtem narežite očiščene korenovke na tanke rezine in jih skupaj s slanino popecite na vroči maščobi. Dolijte malo juhe in dušite zelenjavo toliko časa, da je še zmeraj nekoliko trda oz. da se ne razkuha.
Vzemite meso iz ponve. Do gladkega premešajte moko in kislo smetano ter ju primešajte v omako, nato pa vse skupaj začinite s kaprami in limonino lupino. Omako pustite zavreti, nato pa vanjo še enkrat na hitro položite meso, da se okusi povežejo. Jed položite na krožnik in garnirajte s korenovkami, posipajte s peteršiljem ter postrezite.
Tipp: K tej jedi lahko postrežete testenine, pečen krompir ali na maslu popražene Schupfnudeln, to so testenine iz moke, jajc in krompirja.
Sestavine
Da so kulinarični okusi prestopali meje, se je dogajalo že dolgo pred Evropsko unijo in združeno Evropo: v tem primeru se lahko za okusen mehak rostbif zahvalimo veličastni rodbini Esterházy. Njeni člani tako niso bili le veliki podporniki umetnosti in uspešni politiki, ampak tudi nadarjeni sladokusci. Torta Esterházytorte, rezina Esterházyschnitte ali zrezek Esterházyschnitzerl še danes spominjajo na madžarsko dinastijo in na Burgenland.