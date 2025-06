Korak 3

Dušeno čebulo potresite s papriko v prahu, prilijte kanček kisa in vmešajte paradižnikovo mezgo. Dodajte meso, na hitro premešajte in začinite s česnom, kumino, soljo, poprom in ščepcem majarona. Dolijte nekaj vode (le toliko, da je meso pokrito z vodo) in mehko dušite 2−3 ure. Golaž med kuhanjem občasno premešajte in vedno znova dolijte malo vode. Omaka se naj vsakič nekoliko pokuha.