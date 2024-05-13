File postrvi z gozdnimi gobami
- Fish
- main-course
Skrivnost tega preprostega in hitrega recepta, ki vam bo zagotovo uspel: gozdne gobe in sveža zelišča.
Priprava
- Čas priprave: 60 min.
- 4 Porcije
Fileje postrvi z gozdnimi gobami pripravite po naslednjem postopku: ribje fileje najprej dobro splahnite pod tekočo vodo in jih popivnajte s kuhinjsko brisačo, nato pa jih začinite s soljo in poprom ter jih pokapljajte z limoninim sokom in odložite na stran.
Za pripravo zeliščnega masla zelišča fino sesekljajte in jih umešajte v maslo, ki ga začinite s soljo, poprom in s pasto iz sardel ter s kapljico limoninega soka.
Tako pripravljeno maslo postavite na hladno ter predogrejte pečico na najvišjo temperaturo.
V ponev dodajte očiščene in na majhne koščke narezane gobe in poper ter vse skupaj popražite na srednji temperaturi.
Medtem v drugi ponvi segrejte nekaj olja in masla. Fileje postrvi na eni strani pomočite v moko (fileje s kožo pomokajte na strani s kožo) in jih s pomokano stranjo navzdol na hitro, ampak močno popečite. Nato jih obrnite in prav tako samo na hitro popečite, da se riba ne izsuši.
Fileje postrvi s hrustljavo, pomokano stranjo navzgor položite v pekač in jih premažite z zeliščnim maslom ter jih pri višji temperaturi gratinirajte tako dolgo, dokler se zeliščno maslo ne prične peniti.
Popražene gobe posolite in jih po okusu posipajte s sesekljanim peteršiljem, nato pa jih skupaj z gratiniranimi fileji postrvi postrezite na ogretih krožnikih.
Tipp: K tej jedi se odlično podajo tako v maslu popražen mlad krompir ali nemška specialiteta − testenine Spätzle kot tudi solata.
Sestavine
Jezerska postrv – preplava meje držav in se počuti domače tam, kjer so jezera globoka in polna kisika: v severni Rusiji, v Skandinaviji, v baltskih državah, na Isladniji. In seveda tudi v avstrijskih jezerih. Jezerska postrv je resnično svetovna popotnica. V domačem jezeru Weißensee ali v jezeru Millstätter See je v preteklosti bila prevladujoča riba, ki jo avstrijska kulinarika ljubi.llstätter See war sie früher der Hauptfisch. Und die österreichische Kulinarik liebt sie.