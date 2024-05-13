Juha z zdrobovimi žličniki
Skrivnost žličnikov je zdrob, ki je nekoliko bolj grobe teksture, in maslo, ki je segreto na sobno temperaturo. Tako vam bodo zdrobovi žličniki uspeli preprosto in hitro.
Priprava
- Čas priprave: 60 min.
- 4 Porcije
Če je maslo hladno, ga ogrejte na sobno temperaturo in ga šele potem penasto zmešajte v skledi. Začinite ga s soljo in z majhnim ščepcem muškatnega oreščka.
Nato med močnim mešanjem dodajte jajce, čez posipajte zdrob, premešajte in površino zmesi gladko pogladite. Maso pokrijte s folijo in jo pustite počivati 15–20 minut.
S pomočjo dveh žlic, ki ju vmes vedno znova potopite v vročo vodo, oblikujte iz mase žličnike. Po želji jih lahko položite tudi na lahko namaščeno ploščo ali krožnik in jih ponovno pustite nekoliko počivati (žličniki bodo tako lepše vzhajali).
V velikem loncu zavrite dovolj slane vode. Žličnike položite v vodo in pustite, da voda ponovno zavre, nato pa jih kuhajte na nižji temperaturi 10–15 minut, a pazite, da se ne razkuhajo. Žličnike med kuhanjem občasno previdno obrnite.
Zdrobove žličnike previdno vzemite iz vode in jih servirajte v že pripravljeni juhi. Posipajte jih s peteršiljem ali drobnjakom in jih hitro postrezite.
Zdrobove žličnike lahko kuhate tudi v goveji juhi, a bo juha zaradi tega izgledala nekoliko motno. Skuhani žličniki naj ne bodo predolgo v juhi, saj bodo v nasprotnem primeru tekočino posrkali vase in se posledično razmehčali.
Sestavine
Jezikoslovci tega sicer še niso popolnoma dokazali, a avstrijskim gurmanom, ki ljubijo tudi italijansko hrano, je jasno: ne glede na jezikovno podobnost med avstrijskimi nocjerlni in italijanskimi gnocchi, obstaja nesporna kulinarična podobnost. V obeh državah te majhne grižljaje iz testa z veseljem tudi nekoliko pikantno začinijo. A edinstvene italijanske zdrobove gnocchije boste zaman iskali v jušnih skledah, kar pa se v primeru avstrijskih juh pogosto zgodi.