Jezikoslovci tega sicer še niso popolnoma dokazali, a avstrijskim gurmanom, ki ljubijo tudi italijansko hrano, je jasno: ne glede na jezikovno podobnost med avstrijskimi nocjerlni in italijanskimi gnocchi, obstaja nesporna kulinarična podobnost. V obeh državah te majhne grižljaje iz testa z veseljem tudi nekoliko pikantno začinijo. A edinstvene italijanske zdrobove gnocchije boste zaman iskali v jušnih skledah, kar pa se v primeru avstrijskih juh pogosto zgodi.