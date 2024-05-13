Koroške sirove testenine (Kärntner Kasnudel)
Skrivnost koroških sirovih testenin je njihovo polnilo: blaga koroška njivska meta. S tem receptom bodo vaše sirove testenine tako okusne kot orginal iz Koroške.
Priprava
- Čas priprave: 80 min.
- 4 Porcije
esto za testenine naredite po naslednjem postopku: najprej stresite moko na delovno površino na kupček in vanj naredite kotanjo, v katero zlomite jajce; nato dodajte sol, malo olja in toliko vode, da boste lahko zamesili gladko, mehko testo. Oblikujte ga v kroglo in pokrijte s folijo za živila ter ga pustite počivati 30−45 minut.
Medtem do mehkega skuhajte krompir in ga kratek čas ohlajajte, nato pa ga stisnite s stiskalnim strojem za krompir ali ga spasirajte. Na maslu popražite čebulo, da bo rahlo porumenela, dodajte zelišča in sol ter ponev odstranite s štedilnika. Vse sestavine, torej stisnjen kuhan krompir in popraženo čebulo, med seboj zmešajte v mehko maso za nadev. Zmes po potrebi zrahljajte s kislo smetano.
Koroške sirove testenine oblikujete tako, da testo najprej na pomokani delovni površini razvaljate na debelino hrbtne strani noža, nato pa s pomočjo kozarca ali noža iz testa izrežete okrogle ploščice s premerom približno 10 centimetrov. Maso za nadev za vsako ploščico testa posebej oblikujte v majhne kroglice in jih položite na ploščice testa ali pa preprosto na posamezne ploščice testa z žlico nanesite nekaj nadeva. Potem robove testa premažite s stepenim beljakom in ploščice testa zložite skupaj. S prsti stisnite testo skupaj, da bo dobilo žlebove, nato pa koroške sirove testenine položite na pomokano desko.
V loncu zavrite zadostno količino slane vode. Testenine položite v vodo in jih glede na velikost pustite vreti 10−12 minut na nekoliko nižji temperaturi. Ko so testenine kuhane, jih previdno vzemite iz vode in jih servirajte na ogretih krožnikih. Prelijte jih z obilico rjavega spenjenega masla.
Tipp: H koroškim sirovim testeninam servirajte osvežujočo zeleno solato.
Sestavine
Kako v povezavi s kulinaričnim užitkom izginjajo tudi na Koroškem meje današnje Avstrije in južnih sosedov, je mogoče opaziti na primeru sirovih testenin (Kasnudel). Zlasti na območju južne Koroške Kasnudel, namesto s stopljenim maslom, raje zabelijo s stopljeno zaseko. Beseda zaseka izhaja iz slovenščine in ne pomeni nič drugega kot na drobno sesekljan špeh. Ta čudovit začinjen namaz ima v štajerski kuhinji pomembno vlogo – in tako je kulinarični ples v bivših državah Avstroogrske monarhije še danes zelo pomemben.