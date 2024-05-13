Korak 3

Koroške sirove testenine oblikujete tako, da testo najprej na pomokani delovni površini razvaljate na debelino hrbtne strani noža, nato pa s pomočjo kozarca ali noža iz testa izrežete okrogle ploščice s premerom približno 10 centimetrov. Maso za nadev za vsako ploščico testa posebej oblikujte v majhne kroglice in jih položite na ploščice testa ali pa preprosto na posamezne ploščice testa z žlico nanesite nekaj nadeva. Potem robove testa premažite s stepenim beljakom in ploščice testa zložite skupaj. S prsti stisnite testo skupaj, da bo dobilo žlebove, nato pa koroške sirove testenine položite na pomokano desko.