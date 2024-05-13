Kuhano vino za mrzle dni
- Drink
Kuhano vino – zimska pijača v Avstriji. Vonj rdečega vina, nageljnovih žbic in cimeta, pričara pravo zimsko vzdušje in nas na številnih božičnih sejmih prijetno ogreje.
Priprava
- Čas priprave: 30 min.
- 8 Porcije
Rdečemu vinu dodamo vodo in sladkor ter vse skupaj segrejemo.
Dodamo nageljnove žbice, cimetovo skorjo in pomaranče.
Vse skupaj kuhamo 15-20 minut. Pozor: vino naj ne vre. Začinimo ter po želji dodatno sladkamo.
Odstranimo nageljnove žbice in cimetovo skorjo ter vroče vino nalijemo v skodelice.
Skodelico kuhanega vina lahko okrasimo z rezino pomaranče. Kuhano vino je najboljše, če ga postrežemo še vroče. Uspešno pripravo in "na zdravje"!