Kuhano vino za mrzle dni

Kuhano vino – zimska pijača v Avstriji. Vonj rdečega vina, nageljnovih žbic in cimeta, pričara pravo zimsko vzdušje in nas na številnih božičnih sejmih prijetno ogreje.

Priprava

  • Čas priprave: 30 min.
  • 8 Porcije
Korak 1

Rdečemu vinu dodamo vodo in sladkor ter vse skupaj segrejemo.

Korak 2

Dodamo nageljnove žbice, cimetovo skorjo in pomaranče.

Korak 3

Vse skupaj kuhamo 15-20 minut. Pozor: vino naj ne vre. Začinimo ter po želji dodatno sladkamo.

Korak 4

Odstranimo nageljnove žbice in cimetovo skorjo ter vroče vino nalijemo v skodelice.

Skodelico kuhanega vina lahko okrasimo z rezino pomaranče. Kuhano vino je najboljše, če ga postrežemo še vroče. Uspešno pripravo in "na zdravje"!

Sestavine
Sestavine:

