Leča s slanino in cmoki

  • Classics
  • main-course

Tradicionalni avstrijski recept, odličen za mrzle zimske dni.

Priprava

  • Čas priprave: 45 min.
  • 4 Porcije
Korak 1

Za lečo s slanino:

Lečo namočite in skuhajte do mehkega (ali uporabite dve pločevinki kuhane leče). Čebulo sesekljajte in jo popražite na obilici olja.

Korak 2

Slanino narežite na kocke in jo prepražite. 

Korak 3

Posipajte s približno dvema jedilnima žlicama moke in dodajte kis. 

Korak 4

Dodajte lečo in zalijte s približno 250 ml juhe. 

Korak 5

Solite in poprajte ter kuhajte približno 20 minut.

Korak 6

Če postane pregosto, lahko dodate še juho.  

Korak 7

Kruhovi cmoki

Čebulo sesekljajte in popražite na maslu.

Korak 8

Vse sestavine zmešajte, solite in poprajte. Začinite z muškatnim oreščkom.

Korak 9

Mašanico pustite stati 30 minut.

Korak 10

Z mokrimi rokami oblikujte cmoke in jih povaljajte v moki. 

Korak 11

Cmoke kuhajte v slanem kropu 15–20 minut. Na začetku mora voda močno brbotati, nato pa zmerno.

Sestavine
Za lečo s slanino:
Za kruhove cmoke:

To bi vas tudi lahko zanimalo

Odkrijte najboljše iz Avstrije!

Naroči se na naše novice in prejmi informacije o naših novostih iz prve roke!

  • Skrivni namigi za počitnice

  • Aktualne počitniške ponudbe

  • Kulinarične specialitete in recepti

  • Kulturne in športne prireditve