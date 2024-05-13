Leča s slanino in cmoki
- Classics
- main-course
Tradicionalni avstrijski recept, odličen za mrzle zimske dni.
Priprava
- Čas priprave: 45 min.
- 4 Porcije
Za lečo s slanino:
Lečo namočite in skuhajte do mehkega (ali uporabite dve pločevinki kuhane leče). Čebulo sesekljajte in jo popražite na obilici olja.
Slanino narežite na kocke in jo prepražite.
Posipajte s približno dvema jedilnima žlicama moke in dodajte kis.
Dodajte lečo in zalijte s približno 250 ml juhe.
Solite in poprajte ter kuhajte približno 20 minut.
Če postane pregosto, lahko dodate še juho.
Kruhovi cmoki
Čebulo sesekljajte in popražite na maslu.
Vse sestavine zmešajte, solite in poprajte. Začinite z muškatnim oreščkom.
Mašanico pustite stati 30 minut.
Z mokrimi rokami oblikujte cmoke in jih povaljajte v moki.
Cmoke kuhajte v slanem kropu 15–20 minut. Na začetku mora voda močno brbotati, nato pa zmerno.