Linške oči

Linške oči spadajo verjetno med najbolj znano in tradicionalno božično pecivo v Avstriji.

Priprava

  • Čas priprave: 40 min.
  • 25 Stück
Korak 1

Hladno maslo narežemo na majhne koščke in ga na hitro zgnetemo z moko.

Korak 2

Dodamo sladkor, jajce, vanilijev sladkor in nastrgano limonino lupinico ter na hitro zgnetemo v gladko testo. Testo postavimo na hladno in pustimo stati najmanj 30 minut.

Korak 3

Nato maso razvaljamo, tako da dobimo 3 mm debelo testo, iz katerega z nazobčanim modelom za piškote izrežemo kroge. Polovici krogov z manjšim modelčkom na sredini izrežemo manjše krogce (za to uporabimo poseben model).

Korak 4

Pripravljene kroge iz testa polagamo na pekač in pečemo v predhodno ogreti pečici približno 10 minut na 200°C.

Korak 5

Pečene spodnje dele piškotov brez luknjic namažemo z marmelado in jih pokrijemo z zgornjimi deli ter potresemo s sladkorjem v prahu.

Nasvet:

Kot vsako drobno pecivo iz krhkega testa, tudi linške oči morajo stati približno 14 dni, da postanejo lepo mehke. Za to je priporočljivo shranjevanje v dobro zaprti kovinski posodi.

Sestavine
Sestavine:

