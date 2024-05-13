Linške oči
Linške oči spadajo verjetno med najbolj znano in tradicionalno božično pecivo v Avstriji.
Priprava
- Čas priprave: 40 min.
- 25 Stück
Hladno maslo narežemo na majhne koščke in ga na hitro zgnetemo z moko.
Dodamo sladkor, jajce, vanilijev sladkor in nastrgano limonino lupinico ter na hitro zgnetemo v gladko testo. Testo postavimo na hladno in pustimo stati najmanj 30 minut.
Nato maso razvaljamo, tako da dobimo 3 mm debelo testo, iz katerega z nazobčanim modelom za piškote izrežemo kroge. Polovici krogov z manjšim modelčkom na sredini izrežemo manjše krogce (za to uporabimo poseben model).
Pripravljene kroge iz testa polagamo na pekač in pečemo v predhodno ogreti pečici približno 10 minut na 200°C.
Pečene spodnje dele piškotov brez luknjic namažemo z marmelado in jih pokrijemo z zgornjimi deli ter potresemo s sladkorjem v prahu.
Nasvet:
Kot vsako drobno pecivo iz krhkega testa, tudi linške oči morajo stati približno 14 dni, da postanejo lepo mehke. Za to je priporočljivo shranjevanje v dobro zaprti kovinski posodi.