Marelični cmoki Wachau
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
Skirvnost wachauskih mareličnih cmokov je polnilo: "prava" marelica. Po tem receptu bodo marelični cmoki okusni kot original iz Wachaua.
Priprava
- Čas priprave: 60 min.
- 10 cmoki
Mehko maslo zmešajte z vanilijevim sladkorjem in majhnim ščepcem soli, da postane penasto. Vmešajte jajce s skuto in moko ter vse skupaj znetite v gladko testo. Oblikujte v kroglo, zavijte v folijo in pustite počivati na hladnem približno 30 minut.
Iz marelic odstranite pečke (bodisi jih iztisnite z ročajem kuhalnice ali jih razrezite). Kerne aus den Marillen entfernen (dafür entweder mit einem Kochlöffelstiel hinausdrücken oder aufschneiden). V vsako marelico dajte kocko sladkorja.
Testo na pomokani delovni površini oblikujte v približno 5 centirmerov debel svaljk. Z nožem odrežite rezine in jih rahlo sploščite v dlani. Na rezine položite marelice, testo prepognite skupaj in dobro zaprite. S pomokanimi rokami oblikujte cmoke ter jih položite na pomokano desko.
V velikem loncu zavrite rahlo soljeno vodo. Položite marelične cmoke v vodo in jih pustite blago vreti 10 do 13 minut. Med kuhanjem vsake toliko previdno premešajte, da se cmoki ne sprimejo.
Nasvet : Da bi zagotovili, da cmoki ne razpadejo, je priporočljivo, da najprej skuhate en poskusni cmok. Nato, če je potrebno: premehkemu testu dodajte nekaj mohke oz. pretrdemu nekaj masla.
Za okras v ponvi raztopite maslo. Dodajte drobtine, začinite s cimetom in pražite do zlato rumene barve. Proti koncu dodajte veliko sladkorja. Kuhane cmoke previdno vzamite iz vode in jih povaljajte v pripravljenih drobtinah. Postrezite in potresite s sladkorjem v prahu.
Sestavine
Marelični cmok je utelešenje Wachaua. In primer odprtosti Avstrijcev do drugih kultur. Navsezadnje poslastica združuje izvorno kitajski sadež (marelica) z rastlino iz Polinezije (sladkor) in zgornjeavstrijsko idejo priprave (cmok). Svoje uradne prste ima vmes tudi EU - kako bi naj bilo drugače. V tem primeru se pridelovalcem marelic iz Wachaua zaradi strogih zahtev smeje. Z kontrolirano oznako porekla g. U. ein so prejeli certifikat, veljaven po vsej Evropi, ki njihove dragocene sadeže uvršča med najboljše svoje vrste.