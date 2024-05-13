Marelični cmoki Wachau

  • Classics
  • Sweet
  • Vegetarian
  • dessert
Recept od: Renate Wagner

Skirvnost wachauskih mareličnih cmokov je polnilo: "prava" marelica. Po tem receptu bodo marelični cmoki okusni kot original iz Wachaua.

Priprava

  • Čas priprave: 60 min.
  • 10 cmoki
Korak 1

Mehko maslo zmešajte z vanilijevim sladkorjem in majhnim ščepcem soli, da postane penasto. Vmešajte jajce s skuto in moko ter vse skupaj znetite v gladko testo. Oblikujte v kroglo, zavijte v folijo in pustite počivati na hladnem približno 30 minut.

Korak 2

Iz marelic odstranite pečke (bodisi jih iztisnite z ročajem kuhalnice ali jih razrezite). Kerne aus den Marillen entfernen (dafür entweder mit einem Kochlöffelstiel hinausdrücken oder aufschneiden). V vsako marelico dajte kocko sladkorja.

Korak 3

Testo na pomokani delovni površini oblikujte v približno 5 centirmerov debel svaljk. Z nožem odrežite rezine in jih rahlo sploščite v dlani. Na rezine položite marelice, testo prepognite skupaj in dobro zaprite. S pomokanimi rokami oblikujte cmoke ter jih položite na pomokano desko. 

Korak 4

V velikem loncu zavrite rahlo soljeno vodo. Položite marelične cmoke v vodo in jih pustite blago vreti 10 do 13 minut. Med kuhanjem vsake toliko previdno premešajte, da se cmoki ne sprimejo.

Nasvet : Da bi zagotovili, da cmoki ne razpadejo, je priporočljivo, da najprej skuhate en poskusni cmok. Nato, če je potrebno: premehkemu testu dodajte nekaj mohke oz. pretrdemu nekaj masla.

Korak 5

Za okras v ponvi raztopite maslo. Dodajte drobtine, začinite s cimetom in pražite do zlato rumene barve. Proti koncu dodajte veliko sladkorja. Kuhane cmoke previdno vzamite iz vode in jih povaljajte v pripravljenih drobtinah. Postrezite in potresite s sladkorjem v prahu.

Sestavine
Za testo
Za garnituro
Ali ste vedeli, da ...?

Marelični cmok je utelešenje Wachaua. In primer odprtosti Avstrijcev do drugih kultur. Navsezadnje poslastica združuje izvorno kitajski sadež (marelica) z rastlino iz Polinezije (sladkor) in zgornjeavstrijsko idejo priprave (cmok). Svoje uradne prste ima vmes tudi EU - kako bi naj bilo drugače. V tem primeru se pridelovalcem marelic iz Wachaua zaradi strogih zahtev smeje. Z kontrolirano oznako porekla  g. U. ein so prejeli certifikat, veljaven po vsej Evropi, ki njihove dragocene sadeže uvršča med najboljše svoje vrste. 

To bi vas tudi lahko zanimalo

Odkrijte najboljše iz Avstrije!