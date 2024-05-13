Ali ste vedeli, da ...?

Marelični cmok je utelešenje Wachaua. In primer odprtosti Avstrijcev do drugih kultur. Navsezadnje poslastica združuje izvorno kitajski sadež (marelica) z rastlino iz Polinezije (sladkor) in zgornjeavstrijsko idejo priprave (cmok). Svoje uradne prste ima vmes tudi EU - kako bi naj bilo drugače. V tem primeru se pridelovalcem marelic iz Wachaua zaradi strogih zahtev smeje. Z kontrolirano oznako porekla g. U. ein so prejeli certifikat, veljaven po vsej Evropi, ki njihove dragocene sadeže uvršča med najboljše svoje vrste.