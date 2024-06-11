Medenjaki
- Classics
- Vegetarian
- Sweet
- dessert
Medenjaki spadajo k božiču in njihov recept je znan že več stoletij. Nekoč znani kot medeno pecivo z zdravilnim učinkom, danes pa nepogrešljiv sestavni del božične peke.
Priprava
- Čas priprave: 60 min.
- 4 Blech
Rženo moko zmešamo s pecilnim praškom in dodamo še na kosmiče narezano maslo.
Masi primešamo še sladkor v prahu, začimbe, fino nastrgano limonino lupinico, med in jajca ter vse skupaj dobro pregnetemo.
Maso pustimo stati 1 uro. Nato maso razvaljamo in izrežemo kroge oz. poljubne oblike.
Pred pečenjem namažemo z jajcem in posujemo z oreščki.
Im vorgeheizten Backofen bei 180° C für ca. 8 - 10 Minuten backen.
Medenjake lahko po želji okrasimo tudi s sladkorno glazuro ali kandiranim sadjem.
Nasvet: V posodo, v kateri boste shranili medenjake, lahko dodate tudi rezine jabolk. Tako bodo medenjaki ostali mehki, hkrati pa jim bodo jabolka dala enkratno aromo.