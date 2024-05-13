Korak 4

Ribje koščke potem odstranite iz juhe ter jih pripravite za serviranje na ogretih krožnikih ali v jušnih skodelicah. Ribjo juho začinite po okusu s soljo in poprom. Če ga imate na razpolago, vmešajte še ribje ikre ter juho še nekaj minut kuhajte. Na koncu jo še enkrat ponovno pokusite in jo prelijte čez pripravljene ribje koščke. Vsak krožnik ali skodelico okrasite z žlico kisle ali stepene smetane ter jed še toplo postrezite.