Panonska ribja juha
- Fish
- soup
S tem receptom bo vaša panonska ribja juha po okusu enaka originalu iz Neusiedler Seeja v Burgenlandu.
Priprava
- Čas priprave: 30 min.
- 6 Porcije
Najprej iz ribjih filejev s kuhinjsko pinceto natančno odstranite kosti in fileje narežite na koščke, velike za grižljaj. Iz paprik in – za pikantnejšo ribjo juho – tudi iz feferona odstranite peške in oboje narežite na trakce. Čebulo fino sesekljajte, slanino pa narežite na majhne kocke.
Stopljeno maslo ali olje segrejte v jušnem loncu ter popražite slanino in čebulo, da ta porumeni. Dodajte trakce paprike in feferona, čez vse skupaj pa stisnite česen in kuhajte približno 15 do 20 minut na šibkem ognju. Sestavine večkrat premešajte in ob vsakem mešanju prilijte 1 do 2 žlici ribje jušne osnove ali zelenjavne juhe.
Nasvet: Panonska ribja juha dobi popolnoma drugačen okus, če za pripravo juhe namesto paprike uporabite korenovke, narezane na trakce. Za dodatno aromo lahko tej jedi dodate tudi namočen burgenlandski žafran.
Čez posipajte papriko v prahu in dodajte v lonec še paradižnikov koncentrat ter ribje koščke. Vse sestavine skrbno premešajte. Prilijte preostalo ribjo jušno osnovo in pustite panonsko ribjo juho nekaj minut vreti.
Ribje koščke potem odstranite iz juhe ter jih pripravite za serviranje na ogretih krožnikih ali v jušnih skodelicah. Ribjo juho začinite po okusu s soljo in poprom. Če ga imate na razpolago, vmešajte še ribje ikre ter juho še nekaj minut kuhajte. Na koncu jo še enkrat ponovno pokusite in jo prelijte čez pripravljene ribje koščke. Vsak krožnik ali skodelico okrasite z žlico kisle ali stepene smetane ter jed še toplo postrezite.