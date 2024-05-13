Korak 1 Zlatovčica Bluntau

File ločite od kože in kosti ter ga razrežite na štiri kose. Marinirajte z morsko soljo, limonskim poprom, olivnim oljem, hrenom in wasabijem. Položite na krožnik, pokrijte s prosojno folijo za živila in kuhajte pri 60 °C v parnem kuhalniku približno 15 minut. Temperatura v središču naj znaša 42 °C .