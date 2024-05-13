Gomoljasta zelenjava ter Bluntau z drobnjakom in hrenom

Recept od: Haubenkoch Andreas Döllerer

Recept za gomoljasto zelenjavo s hrenom in zlatovčico Bluntau, ki jo gojijo posebej za Andreasa Döllererja, pionirja sodobne alpske kuhinje.

Priprava

  • Čas priprave: 60 min.
  • 10 Knödel
Korak 1

Zlatovčica Bluntau

File ločite od kože in kosti ter ga razrežite na štiri kose. Marinirajte z morsko soljo, limonskim poprom, olivnim oljem, hrenom in wasabijem. Položite na krožnik, pokrijte s prosojno folijo za živila in kuhajte pri 60 °C v parnem kuhalniku približno 15 minut. Temperatura v središču naj znaša 42 °C . 

Korak 2

Zelenjava

Zelenjavo pražite na maslu približno 2 minuti, solite ter prelijte s kisom in juho. Zelenjava naj vre približno 5 minut, nato pa jo še vročo položite na ribo. Postrezite s sveže nasekljanim drobnjakom in hrenom.

Sestavine
Zlatovčica Bluntau (ali katera druga zlatovčica)
Zelenjava:
Za okras

