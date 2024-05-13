Recept za jabolčni štrudelj
S tem receptom vam bo jabolčni štrudelj uspel kot original z Dunaja. Skrivnost je v nadevu: jabolka, rozine, orehove drobtine in cimet.
Priprava
- Čas priprave: 70 min.
- 8 Porcije
Glede na svoje želje pripravite vlečeno ali listnato testo oz. ga kupite v trgovini. Rozine pokapljajte z rumom in jih pustite stati.
Za orehove drobtine v ponvi spenite maslo. Dodajte drobtine in jih pri zmerni temperaturi počasi pražite do zlatorjave barve. Pred koncem vmešajte še orehe, na hitro popražite in odstranite s štedilnika.
Jabolka olupite, narežite na lističe in jih hitro pokapljajte z limoninim sokom. Nato, glede na kislost jabolk, dodajte več ali manj sladkorja, klinčke v prahu in močan ščepec cimeta ter vse skupaj premešajte. Pečico segrejte na 180 °C in premažite pekač z maslom.
Testo za štrudelj razvlecite, tako da bo štrudelj na koncu ležal na papirju za peko. Orehove drobtine raztresite približno po polovici testa ter na njih porazdelite jabolka in rozine. Preostali del testa dobro premažite z raztopljenim maslom, rob na eni strani upognite navznoter in zvijte štrudelj. Konce dobro zaprite in položite štrudelj s pomočjo papirja za peko v pekač. (Pri listnatem testu nanesite jabolčno polnilo na sredino testa, strani in robove sklopite skupaj, končne robove pa dobro stisnite.)
Glede na vrsto testa, le-tega premažite ali z raztopljenim maslom (vlečeno testo) ali z jajcem (listnato testo) in pecite 40−50 minut, da dobi štrudelj zlato barvo (Listnato testo pecite nekoliko manj časa.). Spečen štrudelj vzemite iz pečice, počakajte, da se ohladi, in ga na koncu posipajte s sladkorjem v prahu. Postrezite mlačnega ali hladnega.
Sestavine
Lo strudel, štrudl, štrudla in štrukli – tako poimenujejo naši sosedje v Italiji in Sloveniji ter na Slovaškem in Češkem sladke sanje iz zračnega testa in sočnega polnila.
A v vsakodnevni angleški jezik je prodrla le nemška beseda
Strudel.
To je močan simbol za to, kako znan je dunajski jabolčni štrudelj, katerega ime je v današnjem času postalo že mednarodno.
Ob tem pa zelo hitro pozabimo, da je to fino pecivo nekoč moralo pripotovati po dolgi poti iz Arabije preko Osmanskega kraljestva in Balkana.
A dolgo potovanje se je vsekakor izplačalo!