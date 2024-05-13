Recept za jabolčni štrudelj

Ali ste vedeli, da ...?

Lo strudel, štrudl, štrudla in štrukli – tako poimenujejo naši sosedje v Italiji in Sloveniji ter na Slovaškem in Češkem sladke sanje iz zračnega testa in sočnega polnila.

A v vsakodnevni angleški jezik je prodrla le nemška beseda

Strudel.

To je močan simbol za to, kako znan je dunajski jabolčni štrudelj, katerega ime je v današnjem času postalo že mednarodno.

Ob tem pa zelo hitro pozabimo, da je to fino pecivo nekoč moralo pripotovati po dolgi poti iz Arabije preko Osmanskega kraljestva in Balkana.

A dolgo potovanje se je vsekakor izplačalo!