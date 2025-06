Korak 2

Medtem zmešajte maslo s sladkorjem v prahu in vanilijevim sladkorjem, da postane penasto. Rumenjake vmešajte enega za drugim. Pečico segrejte na 180 °C. Pekač za torto namažite z maslom in potresite z moko. Beljake stepite s ščepcem soli, dodajte kristalni sladkor in stepite v čvrst sneg. V rumenjakovo zmes najprej vmešajte stopljeno čokolado, nato pa še sneg izmenično z moko. Testo vlijte v model in pecite približno eno uro.