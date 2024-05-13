Pinzgauer Schotten
- Sweet
- dessert
Sladica Pinzgauer Schotten: ustvarjalna alpska kuhinja iz Avstrije navdušuje gurmane. S kuharsko čepico odlikovan kuhar Andreas Döllerer je eden od pionirjev tega gibanja
Priprava
- Čas priprave: 90 min.
- 6 Porcije
Krema iz sira Schotten
Zmešajte vse sestavine skupaj.
Sirova sladica
Vse sestavine zmešajte skupaj in jih naložite na vnaprej pečeno podlago iz krhkega testa. Pokrijte s folijo za živila ter pecite v pečici pri 100 °C 35 minut. Pustite, da se ohladi, nato pa izrežite sirovo torto v obliki krogov. Preden postrežete, flambirajte z rjavim sladkorjem. Na koncu obložite z mariniranimi malinami in macesnovimi vršički.
Malinov prah
Sveže maline položite na pekač s silikonsko podlogo za peko in jih čez noč sušite v pečici pri 70 °C. Na koncu jih premešajte in po potrebi precedite. Hranite na suhem.
Sladoled iz kislice
Zmešajte vodo s kislico in spasirajte. Nato zavrite z glukozo, sladkornim sirupom in sladkorjem v prahu ter vmešajte namočeno želatino. Pustite, da se ohladi, nato pa vmešajte še jogurt. Zamrznite v stroju za sladoled.
Kepico sladoleda prelijte z malinovo omako in okrasite s kislico.
Sestavine
S kuharsko čepico odlikovan kuhar Andreas Döllerer je eden od pionirjev inovativnega kulinaričnega gibanja. Njegova ustvarjalna alpska kuhinja postavlja v ospredje sestavine iz alpskega območja, ki jih oplemeniti s sodobnimi tehnikami priprave in kuhanja.