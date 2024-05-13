Korak 2 Sirova sladica

Vse sestavine zmešajte skupaj in jih naložite na vnaprej pečeno podlago iz krhkega testa. Pokrijte s folijo za živila ter pecite v pečici pri 100 °C 35 minut. Pustite, da se ohladi, nato pa izrežite sirovo torto v obliki krogov. Preden postrežete, flambirajte z rjavim sladkorjem. Na koncu obložite z mariniranimi malinami in macesnovimi vršički.