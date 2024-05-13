Štajerska solata z ocvrtim piščancem
Skrivnost tega recepta, s katerim bo vaša solata z ocvrtim piščancem prav tako okusna kot original iz Štajerske, je sulmtalska perutnina.
Priprava
- Čas priprave: 60 min.
- 4 Porcije
Ocvrtega piščanca za v solato pripravite po naslednjem postopku: s piščančjih beder odstranite meso, za kar pa morate najprej odstraniti kožo in nato z ostrim nožem odrezati meso s kosti. Piščančje zrezke ali meso z beder narežite na manjše, za grižljaj velike koščke, ki jih močno posolite in jih pustite počivati približno 1 uro (če ste v stiski s časom, lahko mariniranje tudi preskočite).
V vmesnem času pripravite marinado, tako da gorčico gladko zmešate z malo mlačne vode in s kisom ter dodate sol, poper in olivno olje. Vse sestavine premešajte in marinado na koncu poskusite ter jo po potrebi dodelajte. Solato očistite, operite in odcedite do suhega.
Na krožnik ali v skledo ubijte jajca in jih na hitro stepite, na sosednja krožnika pa si pripravite moko in drobtine (vsako na svoj krožnik). Sledi paniranje koščkov piščanca: najprej jih povaljajte v moki, nato jih pomočite v jajca, na koncu pa jih dobro povaljajte še v drobtinah.
V ponvi stopite zadostno količino masla ali segrejte rastlinsko olje. Koščke piščanca položite v vročo mast in jih z enim obratom na vsaki strani glede na velikost cvrite 3−7 minut do zlatorumene barve, nato jih vzemite iz masti in jih odcedite na kuhinjskem papirju.
Štajersko solato z ocvrtim piščancem postrezite tako, da na krožnik najprej položite marinirano solato, nato nanjo ali okrog nje zložite hrustljave ocvrte koščke piščanca, vse skupaj pa lahko po želji okrasite še z na pol prerezanimi češnjevimi paradižniki.
Tipp: K tej jedi se prileže hrustljavo pecivo ali kruh z bučnimi semeni.
Sestavine
Razlog, da so prav štajerski ocvrti piščanci tako znani, tiči v ponovno oživljeni reji sulmtalske perutnine. Pod tem imenom so od 17. stoletja naprej bili znani zlasti mesnati kastrirani petelini in mladi, spolno še ne dozoreli, piščanci, ki so bili zelo opevani na številnih znanih knežjih dvorih. V času monarhije so okusne mesnate kokoši prodajali in dostavljali onstran Alp vse do Trsta in Maribora.