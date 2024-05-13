Štajerska solata z ocvrtim piščancem

Korak 1

Ocvrtega piščanca za v solato pripravite po naslednjem postopku: s piščančjih beder odstranite meso, za kar pa morate najprej odstraniti kožo in nato z ostrim nožem odrezati meso s kosti. Piščančje zrezke ali meso z beder narežite na manjše, za grižljaj velike koščke, ki jih močno posolite in jih pustite počivati približno 1 uro (če ste v stiski s časom, lahko mariniranje tudi preskočite).