Štajerski ocvrt piščanec
- Meat
- Classics
- main-course
Poskusite klasiko štajerske kuhinje. Ocvrt piščanec po receptu Johanna Laferja.
Priprava
- Čas priprave: 30 min.
- 2 Porcije
Piščanca splaknite, posušite in razkosajte: izrežite prsi in jih razpolovite, bedra odrežite in razpolovite.
Po želji odstranite kožo. Pečico segrejte na 220 °C.
Razžvrkljajte jajca. Kose piščanca izdatno začinite s soljo in kajenskim poprom, povaljajte v moki, pomočite v razžvrkljano jajce in na koncu povaljajte v drobtinah.
Panirane koščke piščanca nato položite na pekač, pokapljajte z oljem in pecite v vroči pečici približno 30 minut in jih enkrat obrnite.
Tipp: Zraven se odlično poda krompirjeva solata ali motovilec s štajerskim bučnim oljem.
Ocvrtega piščanca odcedite na kuhinjskem papirju in postrezite okrašenega z rezinami limone.
