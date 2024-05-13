Štajerski ocvrt piščanec

Recept od: Johann Lafer

Poskusite klasiko štajerske kuhinje. Ocvrt piščanec po receptu Johanna Laferja.

Priprava

  • Čas priprave: 30 min.
  • 2 Porcije
Korak 1

Piščanca splaknite, posušite in razkosajte: izrežite prsi in jih razpolovite, bedra odrežite in razpolovite. 

Korak 2

Po želji odstranite kožo. Pečico segrejte na 220 °C.

Korak 3

Razžvrkljajte jajca. Kose piščanca izdatno začinite s soljo in kajenskim poprom, povaljajte v moki, pomočite v razžvrkljano jajce in na koncu povaljajte v drobtinah. 

Korak 4

Panirane koščke piščanca nato položite na pekač, pokapljajte z oljem in pecite v vroči pečici približno 30 minut in jih enkrat obrnite. 

Tipp: Zraven se odlično poda krompirjeva solata ali motovilec s štajerskim bučnim oljem.

Korak 5

Ocvrtega piščanca odcedite na kuhinjskem papirju in postrezite okrašenega z rezinami limone. 

Sestavine
Za štajerskega ocvrtega piščanca:

