Ali ste vedeli, da ...?

Kako močno je zasidrana avstrijska kuhinja v srcu Evrope, se ne da bolje dokazati kot z okusno tipično dunajsko jedjo: s kuhanim notranjim stegnom govedine (t. i. Tafelspitz). Dobra govedina, malo zelenjave, aromatične začimbe in dovolj vode za kuhanje – to so sestavine, potrebne za omenjeno jed. Iste sestavine se lahko znajdejo tudi v velikem jušnem loncu, ko Francozi postavijo na štedilnik svoj „Pot-au-fue“ ali ko se Italijani veselijo svojega „Bollito misto“. Pri zadnjih dveh jedeh dodajajo tudi teletino in piščančje meso − kljub povezanosti narodov, so majhne razlike torej prisotne ...