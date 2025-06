Ali ste vedeli, da ...?

Kulinarična zgodovina si je že nekdaj utrla svojo pot čez politične meje. Zaradi tega ne moremo zgodbe nastanka tirolskih cmokov omejiti zgolj na današnjo Tirolsko. Najprej so jih sicer prvič pisno zabeležili v 16. stoletju v eni izmed tirolskih kuharskih knjig, v grobem pa so te cmoke poznali že 400 let pred tem, na območju današnje Italije. To dokazuje freska s cmokom, ki se nahaja v grajski kapeli Hocheppan. Kaj drugega naj bi ustvarjalca navdihnilo k takšni umetnini kot sočen tirolski cmok?