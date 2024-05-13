Vanilijevi rogljički

Tradicionalni slavni vanilijevi rogljički za pravo božično vzdušje. Če jih boste spekli sami, bo vonj po vaniliji in pecivu napolnil vsak kotiček vašega doma.

Priprava

  • Čas priprave: 60 min.
  • 2 Blech
Korak 1

Presejano moko, sladkor v prahu in maslo zgnetemo v gladko maso. Dodamo orehe in testo še enkrat na hitro pregnetemo. Oblikujemo kepo, ki jo postavimo za ca. 30 minut na hladno.

Korak 2

Iz mase nato oblikujemo kroglice, ki jih razvaljamo tako, da dobimo majhne svaljke, ki so na koncu nekoliko ožji. Iz svaljkov oblikujemo rogljičke, ki jih položimo na pekač.

Korak 3

Rogljičke pečemo v predhodno ogreti pečici približno 10 minut na ca. 200°C.

Korak 4

Rogljičke še tople vzamemo s pekača in jih povaljamo v vanilijevem sladkorju.

Nasvet: Recept je primeren tudi za otroke. Vanilijevi rogljički so pri otrocih zelo priljubljeni. Če boste otroke vključili tudi pri pripravi oz. peki le-teh, bo to za njih zagotovo prav posebno doživetje.

Sestavine
Sestavine:

