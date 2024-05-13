Vanilijevi rogljički
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
Tradicionalni slavni vanilijevi rogljički za pravo božično vzdušje. Če jih boste spekli sami, bo vonj po vaniliji in pecivu napolnil vsak kotiček vašega doma.
Priprava
- Čas priprave: 60 min.
- 2 Blech
Presejano moko, sladkor v prahu in maslo zgnetemo v gladko maso. Dodamo orehe in testo še enkrat na hitro pregnetemo. Oblikujemo kepo, ki jo postavimo za ca. 30 minut na hladno.
Iz mase nato oblikujemo kroglice, ki jih razvaljamo tako, da dobimo majhne svaljke, ki so na koncu nekoliko ožji. Iz svaljkov oblikujemo rogljičke, ki jih položimo na pekač.
Rogljičke pečemo v predhodno ogreti pečici približno 10 minut na ca. 200°C.
Rogljičke še tople vzamemo s pekača in jih povaljamo v vanilijevem sladkorju.
Nasvet: Recept je primeren tudi za otroke. Vanilijevi rogljički so pri otrocih zelo priljubljeni. Če boste otroke vključili tudi pri pripravi oz. peki le-teh, bo to za njih zagotovo prav posebno doživetje.