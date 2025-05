Živahno dogajanje Pust in pustni običaji

Pustne povorke in pustne zabave se pojavljajo v različnih oblikah. Vsem so skupni veličastni kostumi in dovršene maske. Pust poleg boja med dobrimi in zlimi silami seveda pomeni tudi zabavo, razposajenost in veselje do življenja.

Dunajski plesi so sestavni del pusta. Zaradi edinstvenega pridiha in plemenitega ambienta je dogodek nepozaben. V času pusta vladajo izredne razmere s številnimi paradami, festivali in dogodki.