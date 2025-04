Skrivni namig za zimske romatike Gargellen

Vasica leži „v najzadnjem kotu“ Montafona na 1.423 metrih nadmorske višine. Fascinantno je, kako tukaj harmonično sobivata zimski mir in smučarski turizem. Smučarji najdejo 39 kilometrov smučarskih prog in osem žičnic. Čeprav se vasica nahaja sredi visokogorja med gorskima masivoma Rätikon in Silvretta, pokrajino zaznamujejo nežne linije.

To je moč Gargellena: Predarlsko visokoležeče zdravilišče leži daleč od tranzitnega prometa in turističnega vrveža. Tako so v vasici ohranili njeno pristnost in tradicijo, kar je najbolje videti na slikovitih samostojnih kmetijah, starih tudi do 300 let.