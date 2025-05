Če iščete velika in razgibana smučarska območja, je Avstrija pravi kraj za vas: sodobne žičnice, odlično pripravljene smučarske proge s čudovito gorsko panoramo.

Smučanje v Avstriji: “highlife” po avstrijsko

Avstrijci že od nekdaj ljubijo sneg. Smučanje ima zato v Avstriji posebno tradicijo, ki se ji zimski športniki radi prepustijo. Predvsem na velikih smučarskih območjih jih pričakujejo raznolike smučarske proge z zabaviščnimi parki ter nepozabni smučarski dnevi in športni izzivi. Tovrstne zimske počitnice boste še dolgo pomnili: vznemirjenje na smučarski progi v ledeno mrzlem sončnem dnevu, pogled na panoramo zasneženih gorskih vrhov, obisk koče pri prijaznih gostiteljih in tradicionalni cesarski praženec – vse to je del smučarskih počitnic v Avstriji. Odlično pripravljene smučarske proge, žičnice ter sodobna infrastruktura zaokrožujejo zabavo na smučišču. To je “highlife” po avstrijsko.