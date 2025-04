Najlepše znamenitosti na Štajerskem

Štajerska je znana kot „Zeleno srce Avstrije“: Njeni naravni in umetniški zakladi ter uživaški življenjski slog Štajercev vam bodo pospešili bitje srca.

Visoka kultura vas pričakuje v deželni prestolnici Gradec, v vinskih regijah in celo v Alpah: Samostan Admont z največjo samostansko knjižnico na svetu je dragulj v narodnem parku Gesäuse, Bazilika v Mariazellu, priljubljena romarska destinacija z razkošnim glavnim oltarjem, pa zre v predalpski svet Zgornje Štajerske. Romantični grajski park Herberstein se skriva v gozdu naravnega rezervata Feistritztal. Obdan z vinogradi in sadovnjaki je Grad Stainz sedež Štajerskega lovskega muzeja.

Od gora, preko vina, do čokolade

Dachstein je z 2.995 metri najvišja gora na Štajerskem in jo lahko doživite v doživljajskem svetu ledenika Dachstein. Iz mogočnega gradu Riegersburg lahko opazujete celotno vzhodno Štajersko z gozdovi in vinogradi. Pod vznožjem gradu vas Čokoladno gledališče Josefa Zotterja vabi, da okusite čokolado, od kakavovega zrna do končne tablice.