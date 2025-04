SalzburgerLand je najlepša regija za vse, ki ljubijo glasbo, umetnost in naravo. Mesto Salzburg kot celovito umetniško delo je pika na i.

Znamenitosti v Mozartovem mestu

Umetnost, kultura in edinstvena zgodovina povzdigujejo staro mestno jedro Salzburga v svetovno dediščino UNESCO – pravi svetovno znani zaklad, ko gre za znamenitosti. Z gradu Festung Hohensalzburg je mogoče videti baročno staro mestno jedro z rezidenco in katedralo knezoškofov ter grajski vrt pri Schloss Mirabell. V slikoviti Getreidegasse je rojstna hiša Wolfganga Amadeusa Mozarta, pa tudi Hiša narave.

Gore in voda, kamor seže pogled

Salzburška dežela ponuja najlepše znamenitosti v osupljivih naravnih doživetjih, kjer imajo glavno vlogo pogosto visoke gore in bučeča voda. Na Großglockner Hochalpenstraße, Kitzsteinhornu in Weißsee navdušuje 3.000 metrov visoki alpski svet – ledeniki so tukaj na dosegu roke. Ljubitelje srednjega veka očara Festung Hohenwerfen, ki se vzpenja visoko nad dolino Salzach. Če želite 360-stopinjski razgled na okoliško gorsko pokrajino Salzburga, se zapeljite z žičnico na Untersberg. Moč vode pa boste občutili pri Krimmlerjevih slapovih in v Eisriesenwelt v Tennengebirge.