Najlepše znamenitosti Zgornje Avstrije

Dopust v naravi Avstrije

V Avstriji narava dirigira: narava in nacionalni parki , čista jezera za kopanje in neokrnjena naravna območja. Poleg tega je Avstrija kot pionir ekološkega kmetijstva vodilna v vseevropski lestvici ekoloških pridelovalnih območij, pri čemer igra pomembno vlogo zaščita biotske raznovrstnosti. Marsikje tu živijo ljudje z zavedanjem svojih ekoloških zakladov, temu primerno velika je tudi njihova zavzetost: gozdove in planine skrbno vzdržujejo, vodna telesa ohranjajo čista, varujejo naravna območja in spodbujajo biotsko raznovrstnost. Ohranjanje teh habitatov za ljudi, živali, rastline in podnebje je v Avstriji usmerjeno v prihodnost.