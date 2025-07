Če imate radi veliko kilometrov smučarskih prog, so avstrijska smučišča prava izbira za vas.

Največja smučarska območja v Avstriji so prestižna zbirka zimskih športnih regij, ki ponujajo čudovite alpske panorame, kakovost smučarskih prog, moderno žičniško infrastrukturo in čar urejenih koč.

S 300 kilometri smučarskih prog predarlska regija Arlberg prednjači v razvrstitvi največjih smučarskih območij – hkrati je eno izmed petih največjih na svetu. Tukaj lahko pričakujete vrhunski zimski šport. Ischgl na Tirolskem pa navdušuje s spusti, dolgimi do 11 kilometrov, in zahvaljujoč nadmorski višini skoraj 3.000 metrov so na voljo vse do začetka maja. Poleg tega vam bomo predstavili še sedem drugih smučarskih območij, kjer boste našli vse, kar si srce ljubiteljev zimskih športov želi: Od širokih pobočij za uživaško carving smučanje do zelo strmih spustov, od funslopov in crossparkov do uradnih freeride območij.