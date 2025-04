Otvoritve zimske sezone – začetek smučarske sezone

Končno lahko spet smučamo! Vsi datumi za začetek sezone na najboljših smučiščih v Avstriji.

Otvoritve smučarske sezone v Avstriji ljubitelji zimskih športov komaj čakajo. Ko se na smučiščih, kot so Ischgl, Sölden ali Saalbach-Hinterglemm, odprejo prve žičnice, je v zraku posebno vznemirjenje. Veselje ob vrnitvi na pobočja je možno občutiti.

Ti dnevi se pogosto praznujejo z velikimi dogodki, koncerti in športnimi dogodki. Smučarske otvoritve s prvim zavojem v svežem snegu, čist gorski zrak in občutek vstopa v zimo, so za vse ljubitelje zimskih športov prav posebno doživetje.

Napotek:

Naš seznam ponuja pregled začetkov sezone in dogodkov po zveznih deželah. Upoštevajte, da vsi datumi za zimsko sezono 2024/25 še niso objavljeni. Podatke si prizadevamo nenehno dopolnjevati in posodabljati.

Ker lahko pride do sprememb zaradi vremenskih razmer, prosimo preverite tudi spletno stran zadevne regije/žičnice ali kontaktirajte neposredno lokalno turistično zvezo.