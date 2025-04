Smučanje in wellness: S smučišča v terme

Pravi vrhunec! Aqua Dome, alpski spa na Tirolskem

Bil je sanjsko lep zimski počitniški dan, s soncem, pršičem in smučarskimi užitki. Pravzaprav je nekaj povsem normalnega za alpsko deželo in njen legendarni gorski svet, njena gostoljubnost in zimska ponudba. Telo izmučeno, duša osvežena. In zdaj: Iz smučarske obleke naravnost v wellness užitek! Komur je to všeč, je v Aqua Dome na pravem mestu.

V topli vodi, v velikih lebdečih skledah obiskovalci uživajo v pogledu na zasnežen gorski svet, v katerem so še malo prej smučali po belih strminah. Na izbiro so žveplova, solna in masažna skleda. Med njimi stoji termalni stožec, osrčje kompleksa je kristalne oblike. Savne, sproščujoče terapije, udobna lounge oaza in fitnes studio izpopolnjujejo ponudbo v Templju wellnessa na Tirolskem. Otroški kotiček »Alpen Arche Noah« z atrakcijami, kot sta zaprt tobogan in tobogan z lijakom, poskrbi za navdušenje pri otrocih.