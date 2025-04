Sredi Alp v bazenu dobrega počutja – gore ali jezera na vidiku: Nekateri wellness resorti dopolnjujejo sprostitev za telo in dušo z izjemno panoramo.

Avstrijska narava kot vir moči

Ob skoku v jezersko vodo, ob pogledu na tisoče odtenkov zelene v gozdu, ob toplini jutranjega sonca na gori – in v wellness resortu z razgledom se sprostimo in najdemo stik s sabo. Presenetljivo je, kako se je enostavno spočiti v avstrijski naravi. Mirne pokrajine prebudijo naše čute: Vonj poletnega dežja, ki ostaja v zraku, koncert pridnih ptic, ki nas spremljajo v gozdu . Pisana preproga cvetočih pomladnih cvetlic, ki se razprostira pred nami na planini. Kdor se giblje v naravi, najde svoj ritem, se sprosti in okrepi svojo zaznavo in pozornost.

Wellness resorti s panoramskim razgledom

Alpe , ki pokrivajo dve tretjini avstrijskega ozemlja, ter njihove raznolike vodne, gozdne in gorske pokrajine so kulisa številnih wellness resortov z osupljivim razgledom. Tako preprosto je poskrbeti zase. Takšni trenutki nas povežejo z naravo in v nas prebudijo čisto življenjsko radost. S tem postane dopust v Avstriji celovito doživetje, ki krepi telo in umirja duha.