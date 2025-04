Alpe v Avstriji

"Črni jezdeci" v jezeru Gosausee

Med letoma 1712 in 1715 so v osrčju regije Salzkammergut izbruhnili spori med katoličani in protestanti. Cesar je na krizno območje poslal vojake, nakar so protestanti zbežali. Vendar so jih "črni jezdeci" ujeli na zamrznjenem jezeru Gosausee. Ko so galopirali proti skupini, so konji skupaj z jezdeci zlomili led in se utopili. Tisti, ki so uspeli ubežati, so se rešili.



Črne jezdece – po nemško »Schwarzreiter«, imenovane tudi »Schwarzreuter«, je še danes mogoče najti izključno v jezeru Gosausee: okusne male zlatovičice s črnim hrbtom. In ko v vročih poletnih dneh priplavajo na vodno gladino, prebivalci kraja Gosau dobronamerno rečejo: »Ah, črni jezdeci so se ponovno prikazali!«