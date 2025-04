Kaj je lepšega kot opazovati vzhajajoče sonce, ko smučarsko pobočje prekrije zlata svetloba. Hop na zgodnjo jutranjo smuko!

Zbudite se, jutranje ptice! Najlepše proge za tiste, ki vstajajo zgodaj

Medtem ko drugi še spijo, smučarji in deskarji, ki zgodaj vstajajo, že uživajo na snegu, v jutranjem zimskem soncu. Svoje prve sledi puščajo v snegu in doživljajo edinstven občutek miru in svobode. Da omogočijo zgodnjo jutranjo smuko, odprejo nekatere smučarske regije v Avstriji svoje žičnice že pred rednim delovnim časom. Nepozabno doživetje, zaradi katerega se zagotovo splača zgodaj zapustiti udobno hotelsko posteljo.