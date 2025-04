Predarlska gradi iz lesa Edinstvena lesena arhitektura

Gradbena kultura na Predarlskem

Tradicionalne lesene hiše in kmetije, ki so zgrajene po preizkušenih metodah lesene gradnje, določajo pokrajino in vaško okolje Predarlske. Tako se je razvila tradicija, ki se je ohranjala stoletja. V zadnjih nekaj desetletjih so ljudje oživili svojo arhitekturno dediščino in ustvarili marsikaj novega in sodobnega. Nova arhitektura na Predarlskem je preprosta, naravna in trajnostna, po eni strani tradicionalna in svetovljanska hkrati.