Langs brusende floder, gennem blidt bølgende bakker eller på udfordrende bjergstier: Cykling i Østrig er mere end bare at komme rundt, det er en livsstil.

Udforsk, nyd, repeat

At cykle betyder at gøre noget godt for sig selv og sin krop og opleve følelsen af frihed - det gør dig simpelthen glad. Østrig er det helt rigtige sted til dette. På velafmærkede stier kan du cykle gennem smukke naturlandskaber omkring søer, presse dig selv til det yderste op ad et bjerg eller trille stille og roligt gennem byer og idylliske landsbyer. Østrigs cykelruter og mountainbikespor fører gennem alle ni forbundslande. Der er mange seværdigheder og forfriskninger langs ruterne.

Uanset om du kun sidder i sadlen i et par timer eller har motivation nok til en flerdages tur, så stiger lykkefølelsen for hvert tråd i pedalerne. For cykling i Østrig forbinder steder - og mennesker.