Cykling i Østrig
Lebensgefühl på to hjul
Udforsk, nyd, repeat
At cykle betyder at gøre noget godt for sig selv og sin krop og opleve følelsen af frihed - det gør dig simpelthen glad. Østrig er det helt rigtige sted til dette. På velafmærkede stier kan du cykle gennem smukke naturlandskaber omkring søer, presse dig selv til det yderste op ad et bjerg eller trille stille og roligt gennem byer og idylliske landsbyer. Østrigs cykelruter og mountainbikespor fører gennem alle ni forbundslande. Der er mange seværdigheder og forfriskninger langs ruterne.
Uanset om du kun sidder i sadlen i et par timer eller har motivation nok til en flerdages tur, så stiger lykkefølelsen for hvert tråd i pedalerne. For cykling i Østrig forbinder steder - og mennesker.
Cykelferie i Østrig
Det digitale cykelmagasin fuld af inspiration
Østrig præsenterer sig som en scene for imponerende panoramaer, skjulte stier, historiske byer og charmerende landsbyer - indfanget i mangfoldigheden af cykelruter. Landskabet spænder fra bølgende bakker til dybe skove og endeløse marker. Der er lige så meget plads til dem, der foretrækker afslappede ture rundt om søen, som til de eventyrlystne, der vil teste deres kondition på en mountainbike. Østrigs varierede landskab gør det muligt!
Det digitale cykelmagasin deler, hvor du finder de smukkeste cykelstier, hvilke kulturelle seværdigheder der ligger langs ruterne, og hvor det kan betale sig at tage en velfortjent pause.
Prøv fatbiking
Er du ikke færdig med at udforske Østrig på to hjul, når kulden banker på, og sneen er dalet? Så kan du prøve fatbiking.
Fatbikens brede dæk giver dig nemlig mulighed for at suse gennem det snedækkede landskab. Den massive kontaktflade mellem dæk og underlag sørger for, at cyklen nærmest flyder oven på blødt terræn som sne, hvor andre cykler ofte ville sidde fast. Mangler du et actionfyldt alternativ til skiløb, er fatbiking et godt sted at starte!
Der findes mange steder i Østrig, hvor du kan leje fatbikes og tage afsted på eventyr både med og uden guide. Weissensee i Kärnten og Schladming-Dachstein i Steiermark er to eksempler på, hvor du kan prøve det.