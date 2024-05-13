Aktiviteter i Østrig

Uanset om det er i vandet, skoven eller bjergene, er det altid det rette tidspunkt at være aktiv. Østrigs natur byder på utallige oplevelser, der får dig i bevægelse.

At fordybe sig i Østrigs natur betyder at lægge hverdagen bag sig og mærke bjergenes kraftfulde stilhed. Uanset om det er om sommeren på blomstrende alpine enge eller om vinteren på snedækkede tinder - hver årstid afslører sin egen skønhed og inviterer dig til at deltage i sportslige aktiviteter, der udfordrer og revitaliserer krop og sjæl.